Serie A, no rivoluzioni: confermate le regole a 20! Nuova deadline? – Sky

La Serie A vuole ripartire senza stravolgere la sua natura. Come riportato durante “Sport 24 Today” su Sky Sport 24, non sono previste modifiche sostanziali al format del campionato, come se nulla fosse. Ma ci sono nuove proposte per allungare la stagione

SERIE A NO STOP – Riunione importante appena conclusasi in FIGC, dove si continua a progettare la ripartenza del calcio. Si lavora ancora per riprendere gli allenamenti, sebbene non ci sia una data certa. Ma soprattutto, si ragiona come se il campionato dovesse ricominciare e terminare normalmente. Ovviamente, se il Governo ponesse la fine anticipata della stagione per i motivi legati all’emergenza Coronavirus, bisognerà farsi trovare preparati. Per questo si è deciso di mantenere le (tre) retrocessioni in Serie B e le conseguenti promozioni in Serie A, che rimarrebbe a 20 squadre. Bocciata l’ipotesi della massima serie a 22 squadre, quindi. La FIGC è disposta a posticipare ulteriormente la scadenza di fine stagione rispetto al 2 agosto, data attuale. Si attendono però novità sul protocollo da attuare per permettere il ritorno in campo degli atleti in sicurezza. Altri appuntamenti sono previsti per domani, venerdì 1° maggio.