Sensi dall’Inter alla Sampdoria è fatta: adesso occhi sul nuovo attaccante

L’Inter ha dato l’ok definitivo per il trasferimento di Sensi alla Sampdoria. Adesso, l’Inter si focalizzerà sul centravanti da regalare a Simone Inzaghi

ORA L’ATTACCANTE − Martedì frenetico in casa Inter. I nerazzurri hanno dato l’ok definitivo al passaggio di Stefano Sensi alla Sampdoria. Decisiva la volontà dello stesso giocatore, già da tempo convinto del trasferimento in quel di Genova sponda blucerchiata. Come riporta Alessandro Sugoni di Sky Sport, adesso i nerazzurri potranno concentrarsi con calma sull’acquisto di un attaccante. Sono due i nomi in lizza: Felipe Caicedo ed Eddie Salcedo. Per entrambi, eventuale arrivo in prestito con il centravanti del Genoa al momento favorito.