Eriksen: «Ajax è come tornare a casa. Voglio ritornare al top della forma»

Christian Eriksen è tornato ad allenarsi all’Ajax in vista di un nuovo club per cui giocare. L’ex Inter è motivato sul suo futuro e vuole ritornare in campo il prima possibile

OBIETTIVO − Così l’ex Inter Eriksen sul suo futuro: «Sono molto felice di essere qui. All’Ajax conosco le persone, è come tornare a casa perché sono qui da tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili qui e al Jong Ajax posso allenarmi ad alto livello in gruppo. Questa è la base perfetta per me in questo momento. Voglio raggiungere il top della condizione il prima possibile in modo che quando verrò cercato da un un club, potrò farmi trovare pronto».

Fonte: ajax.nl