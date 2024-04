Il non fu Lazar Samardzic (interista)! Ritorno di fiamma? Difficile

Lazar Samardzic lunedì sera sarà nuovamente avversario dell’Inter. Dopo l’intrigo estivo e la gara di andata, il serbo ritroverà quella che poteva diventare la sua squadra.

SVANITO − Lazar Samardzic, lunedì sera, ritroverà nuovamente quell’Inter che poteva essere sua la scorsa estate. Una storia d’amore che è svanita proprio all’ultimo sì, quando il centrocampista serbo era ormai in procinto di mettere nero su bianco il suo passaggio a Milano sponda nerazzurra. Una vicenda con tante ombre e poche luci, come anche testimoniato dallo stesso Pierpaolo Marino ai nostri microfoni qualche minuto fa. L’intrigo Samardzic-Inter-Mladen (il papà) rimane fino ad oggi avvolto in un grande mistero. Ma, nonostante le abilità indiscusse di Samardzic, per l’Inter non può assolutamente ritenersi un rimpianto. I numeri, infatti, parlano tutti a sfavore del ragazzo nato a Berlino, che in questa stagione ha appena segnato tre reti e messo a referto due assist.

Fischi a San Siro e mercato

SERATA DIFFICILE − Per Samardzic non sarà una prima volta contro l’Inter dopo la grande telenovela estiva. Il serbo aveva giocato da titolare anche nella sfida d’andata, vinta a Milano dalla Beneamata per 4-0. Partita, in cui lo stesso Samardzic, venne fischiato sonoramente ad ogni tocco di palla dal pubblico di San Siro. Un’ora di gioco sottotono per il talentuoso classe 2022, che venne travolto dall’onda interista, capace di segnare ben tre reti prima dell’intervallo. Ora il ritorno al Bluenergy di Udine. In assenza della punta titolare, Lorenzo Lucca (out per squalifica), Samardzic sarà insieme a Thauvin, in gol a Sassuolo, e Pereyra sarà una delle tre armi a disposizione di Cioffi per impensierire l’Inter capolista.

DISCORSO CHIUSO − Probabilmente, saranno anche gli ultimi scampoli di Udine per Samardzic, che in estate potrebbe lasciare il club bianconero. Papà Mladen permettendo, sono diverse le squadre interessate al ragazzo. Difficilmente l’Inter potrà ritornare alla carica nel breve, nonostante in estate Inzaghi lascerà partire tante seconde linee: da Klaassen a Sensi. E l’acquisto a zero di Piotr Zielinski chiude già in anticipo qualsiasi possibilità di un ritorno di fiamma dell’Inter sul giocatore. A gennaio ci aveva già provato il Napoli, ma anche in questo caso la storia è finita con un nulla di fatto.