VIDEO – Inter-Udinese 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Udinese, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



PROVA DI FORZA – Inter-Udinese 4-0 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. L’Inter risolve la pratica in un tempo e risponde alla Juventus, ma con una vittoria ben più convincente di tutte quelle dei bianconeri. Dieci minuti e su cross da sinistra Lautaro Martinez gira di tesa sul palo, poco dopo Marco Silvestri salva su tiro a botta sicura di Federico Dimarco. È un assedio, anche se l’Udinese al quarto d’ora si fa notare con una girata a lato di Roberto Pereyra. Al 33′ cross da sinistra, Nehuén Pérez mette il braccio sulla spalla di Lautaro Martinez cinturandolo e facendolo cadere. Ci vuole un po’ per la chiamata al VAR, ma alla fine l’arbitro al monitor dà rigore che Hakan Calhanoglu trasforma al 37′. Cinque minuti dopo il turco recupera palla di forza al limite dell’area, assist sulla sinistra per Dimarco e conclusione a incrociare per il raddoppio. Al 44′ partita già chiusa, col tris Inter di Marcus Thuram in tap-in su cross di Henrikh Mkhitaryan. Ripresa di pura accademia, manca solo il gol di Lautaro Martinez che il Toro va a prendersi all’84’, recuperando palla a centrocampo e avanzando fino al destro vincente dai venti metri. Primo posto in classifica confermato.

Video con gli highlights di Inter-Udinese dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.