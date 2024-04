Pellissier: «Lautaro Martinez, bomber come lui sono rarità. Vi spiego»

Sergio Pellissier, presidente della Clivense ed ex attaccante del Chievo, ha parlato anche del centravanti e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez.

LAUTARO MARTINEZ – Queste le parole di Sergio Pellissier, presidente della Clivense ed ex attaccante del Chievo, a SportItalia sul centravanti e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez. «Chi è bomber di razza è Lautaro in questa Serie A, che come lei riesce a colmare la lacuna del fisico non statuario con l’abilità ed il tempismo: è questa la sua forza? Anche, mi piace tanto e mi spiace che non sia italiano: è uno degli attaccanti più completi che abbiamo in Italia. Sa sopperire alle sue mancanze come facevano tutti gli attaccanti forti di una volta. E’ anche vero che non ci sono più i difensori di una volta. Certi movimenti ai miei tempi erano naturalmente prevedibili, mentre se li fai oggi sembri un extraterrestre. Lui li sa fare in maniera egregia, ed ha il fiuto del gol. Bomber come lui sono una rarità e capisco perché l’Inter se lo voglia tenere stretto, dato che è determinante».

