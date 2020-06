Moses resta, stavolta l’assist lo fa l’Inter a Conte: accordo con il Chelsea

Moses terminerà la stagione agli ordini di Conte. La notizia era nell’aria e adesso manca solo l’annuncio. Come ripreso da “Sportitalia”, il Chelsea ha dato l’OK dopo averne discusso con i vertici nerazzurri

RINNOVO LAST MINUTE – L’Inter a Parma deve ringraziare Victor Moses, entrato nella ripresa e decisivo con l’assist ad Alessandro Bastoni per l’1-2 finale. Più che un assist, tre quarti di gol. Una buona prestazione che non è passata inosservata in casa nerazzurra. Dopo le anticipazioni di Beppe Marotta nel pre-partita (vedi dichiarazioni) e in attesa dell’ufficializzazione, la telefonata tra le parti è arrivata. Inter e Chelsea si sono accordate per prolungare il prestito di Moses fino alla fine della stagione, ovvero fino al 31 agosto 2020. Nessuna preoccupazione per Antonio Conte, che quindi non rischia di perdere l’esterno nigeriano domani, come da precedente scadenza. Una buona notizia, soprattutto in ottica Europa League. Adesso toccherà ad Alexis Sanchez, la cui situazione contrattuale con il Manchester United è ben più complessa.