Gagliardini carico: “Regalo la mia maglia di Inter-Sassuolo, non la voglio!”

Gagliardini ha scelto la strada più facile per rimediare a un errore (tecnico). Prima la risposta sul campo, poi quella sui social. Alle critiche risponde con un regalo, che premierà un solo tifoso nerazzurro

REGALO LIBERATIVO – L’errore sotto porta contro il Sassuolo ha creato una situazione a tratti insopportabile intorno a Roberto Gagliardini, che ne è uscito alla grande. Oltre alla prestazione positiva contro il Parma, il numero 5 dell’Inter ha risposto con il sorriso alle critiche ricevute. E lo fa anche attraverso un gesto significativo proprio per stemperare la tensione: “La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti, senza scuse o alibi: così ho deciso di regalarvi la mia maglia di Inter-Sassuolo, anche perché io… non voglio più vederla (ironizza, ndr)! Premierò il commento che mi avrà colpito di più! Forza Inter”. Di seguito il post pubblicato da Gagliardini su Instagram.