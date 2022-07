Milenkovic non è il solo nome per l’Inter, si valuta un’ipotesi low cost − SI

L’Inter valuta i prossimi colpi di mercato per sistemare la sua difesa. Non c’è solo il nome di Milenkovic della Fiorentina. Si ragiona anche su un altro tipo di pista

DUE PISTE − Secondo Michele Moretti di Sportitalia, in casa Inter si valutano due nomi per la difesa: «L’Inter deve coprire il buco difensivo lasciato dalla partenza di Andrea Ranocchia. Sono due i nomi percorribili. Francesco Acerbi, giocatore che ha rotto con la tifoseria della Lazio e che non rientra più nei piani tattici di Maurizio Sarri. Il 34enne può essere un affare low cost per completare la difesa. Lotito chiederebbe intorno ai 4 milioni di euro. Inoltre, Inzaghi lo conosce bene. Per tappare il buco può andare bene. Se invece l’Inter volesse rinforzarsi ancor di più l’obiettivo l’altro nome è quello di Nikola Milenkovic. Il giocatore ha 24 anni e può essere una carta futuribile anche in caso di addio di Milan Skriniar».