Skriniar, PSG lontano: ora il rinnovo con l’Inter. Ma il +60 s’ha da fare! − SI

Skriniar, a meno di maxi offerte, rimarrà all’Inter. Il PSG sembra essere ormai una pista tramontata con i parigini che stanno chiudendo per un altro giocatore. Ma in casa Inter, l’interrogativo del +60 rimane

SPERANZA − Dopo gli aggiornamenti sul dopo Ranocchia (vedi articolo), Michele Moretti di Sportitalia ha fatto il punto anche su Skriniar: «Alexis Sanchez blocca le strategie in attacco dell’Inter ma tutto gira intorno a Milan Skriniar. È il giocatore che può essere sacrificato, visto ciò che era successo con Alessandro Bastoni. Skriniar, se non dovesse partire, rinnoverà con l’Inter. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2023. Il PSG sta per buttarsi su Mukiele del Lipsia, troppi i 70 milioni richiesti dall’Inter. La speranza dell’Inter è che non arrivino maxi offerte. Anche se poi in qualche modo l’Inter il più 60 entro il 30 giugno 2023 dovrà farlo».