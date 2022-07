Silvestri snobba Handanovic: «Maignan e Ospina i portieri più decisivi»

Si avvicina il ritorno del campionato. Marco Silvestri, portiere dell’Udinese, è ritornato sui portieri più decisivi della stagione scorsa. Il friulano scarta Handanovic dell’Inter per Maignan e Ospina

I PORTIERI PIÙ DECISIVI − Silvestri snobba Handanovic dell’Inter tra i portieri più decisivi dello scorso campionato. Anche Ospina davanti all’interista. Le sue parole: «Maignan è un grande portiere. Lo ha dimostrato lo scorso anno salvando il Milan in certe situazioni che potevano essere complicate, con una, massimo due parate in una partita decisive per il risultato, come deve fare un grande portiere. Si è meritato il premio di miglior portiere dell’anno. Lui e Ospina sono stati i due portieri più decisivi».

Fonte: Udinese tv