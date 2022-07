Canovi svela: «Dodo-Fiorentina, quest’anno ho provato a portarlo all’Inter!»

Dario Canovi rivela un retroscena di mercato su Dodo, neo acquisto della Fiorentina, proposto anche all’Inter. L’agente di mercato spiega com’è andata la situazione

OTTICA INTER − Canovi ha svelato un retroscena su Dodo: «Dodo ho provato anche quest’anno a portarlo all’Inter, solo che quando contattai il ds dello Shakhtar Donetsk per avere il mandato a cedere il giocatore mi disse che erano già in parola con la Fiorentina. Garantisco per lui, sono un suo estimatore». Queste le parole dell’agente di mercato a Radio Firenze Viola.