Milan-Inter la probabile. Lautaro Martínez torna dal 1′ con Skriniar? – CdS

L’Inter martedì affronta un altro grande scoglio della stagione, la semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan. I nerazzurri hanno la possibilità di uscire da un periodo non facile facendolo proprio contro chi questo periodo l’ha aperto. In attacco tornerà Lautaro Martínez? In difesa Skriniar? Ecco la probabile.

PROBABILE – Simone Inzaghi ha voluto salvaguardare lo stato fisico dei suoi giocatori. I tanti impegni ravvicinati, tutti cruciali, hanno fatto sì che l’Inter cambiasse molte pedine in campo. Contro il Genoa venerdì non erano in campo Lautaro Martínez e Milan Skriniar. Il primo è entrato a gara in corso per forza di cose visto che il punteggio non si sbloccava. Il secondo invece è rimasto comodamente in panchina per tutto il match. Due scelte che ovviamente erano fatte in ottica Milan e CoppaItalia (vedi articolo). Come scrive il Corriere dello Sport infatti, Inzaghi sembra essere intenzionato a schierare la formazione tipo con i titolarissimi contro il Milan. Dunque ritorna Skriniar dietro con de Vrij e Bastoni. In mezzo al campo spazio a Barella-Brozovic-Calhanoglu con Perisic a sinistra e davanti Lautaro Martínez con Dzeko. Il dubbio, forse l’unico, è sulla corsia destra. Dumfries non ha brillato a Marassi ma in campionato dominò Theo Hernández. Questo è il dubbio che ha in testa Inzaghi: lasciarlo fuori per far giocare Darmian o puntare ancora sulla forza fisica dell’olandese?

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez. All. Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno