Gosens, rientro prezioso. Già uno spezzone in Milan-Inter? – CdS

L’Inter deve tornare alla vittoria. I nerazzurri non esultano da troppo tempo infatti: 4 partite in campionato + 1 una Champions League. Un periodo nero. La squadra di Simone Inzaghi necessita di una svolta e martedì c’è il Milan in Coppa Italia. Per la prima volta ci sarà Robin Gosens, pronto a fare il suo debutto.

CONVOCAZIONE – Robin Gosens corre spedito verso la prima convocazione in Milan-Inter. Il laterale tedesco arrivato a gennaio dall’Atalanta è pronto a tornare. Come scrive il Corriere dello Sport infatti, Simone Inzaghi sembra intenzionato a portarlo con sé nella sfida di martedì contro il Milan e anzi, sembrerebbe che Gosens abbia nelle gambe già un buon minutaggio (venti minuti). Sarebbe un’ottima notizia per l’Inter che aggiungerebbe al mazzo una carta fondamentale per il finale di stagione. I nerazzurri hanno bisogno di lui più che mai visto che lo spartito viene ormai spesso letto bene dagli avversari. Inserire un jolly a sorpresa farebbe bene.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno