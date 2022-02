Milan-Inter, occasione per la scintilla! Ma occhio al risultato negativo – CdS

L’Inter non vive un bel momento. I nerazzurri non vincono in Serie A da 4 partite e in mezzo c’è anche la sconfitta per 2-0 contro il Liverpool da aggiungere. Il mese di febbraio è stato un inferno con l’Inter che ora, contro il Milan martedì in Coppa Italia, ha la possibilità di reagire.

REAZIONE – L’Inter deve tornare ad essere l’Inter. Spensierata, vogliosa di vincere, cattiva, letale. Tutte caratteristiche che sembrano essersi perse nelle ultime settimane. I nerazzurri non vincono una partita in Serie A da 4 match consecutivi (2N e 2P) e venerdì prossimo proveranno a farlo a San Siro contro la Salernitana ultima in classifica. Prima però, come scrive il Corriere dello Sport, c’è il Milan nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. E questo è un bene che arrivi prima della Salernitana. Secondo il quotidiano infatti, molti giocatori dell’Inter non hanno dimenticato come è stato perso il derby di campionato. Per farlo serve proprio un altro derby con l’Inter che, in caso di successo, riaccendere una scintilla emotiva che potrebbe svoltare la stagione. Occhio però. La possibilità di un risultato negativo c’è e non va dimenticato. Il contraccolpo potrebbe essere pesante.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Gudagno