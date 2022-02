Rimedio: «Un dato fotografa le partite dell’Inter nel 2022. Difficoltà non fisiche»

Rimedio ha la sua versione delle difficoltà trovate dall’Inter nell’ultimo mese e mezzo. Il giornalista, nel corso della trasmissione 90° minuto del sabato su Rai Sport +, valuta i problemi dei nerazzurri e non solo.

CALO IN CORSO – Alberto Rimedio mette a confronto le milanesi in vista del derby di Coppa Italia: «C’è una fase involutiva che sotto certi aspetti accomuna Inter e Milan. Non credo sia un aspetto fisico: le due rose sono sostanzialmente al completo. Io credo che la difficoltà principale di entrambe le squadre sia legata a un aspetto psicologico, nel momento in cui sale la pressione. Sono due squadre che, sotto questo punto di vista, non riescono a tenere un livello alto rispetto al precedente. Su questo forse incidono due allenatori che lo scudetto, in carriera loro, non l’hanno mai vinto: Stefano Pioli e Simone Inzaghi, pur avendo grandi qualità, non hanno mai avuto la fortuna di vincere il campionato. Trovarsi di fronte a una situazione così complicata può creare dei problemi nella gestione del gruppo: con Antonio Conte, abituato a vincere, forse queste difficoltà l’Inter non le avrebbe incontrate. C’è un dato che fotografa le partite dell’Inter nel 2022: nel girone d’andata aveva 2.57 gol di media, dall’inizio del nuovo anno 0.8. È clamorosa la difficoltà che sta trovando e in maniera inattesa».