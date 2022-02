Inter, crisi mentale. Colpa non degli attaccanti ma manca un ‘Lukaku’ – CdS

L’Inter non vince in campionato da 4 partite con i nerazzurri che hanno perso contro Sassuolo e Milan e pareggiato contro Napoli e Genoa. I contemporanei passi falsi del Milan permettono all’Inter di rimanere in corsa scudetto ma serve cambiare marcia.

ORCHESTRA – L’Inter non sembra saper vincere più. Il periodo no dei nerazzurri continua con Simone Inzaghi chiamato a dover rinascere dalle ceneri. La sua squadra, come scrive il Corriere dello Sport, sembra essersi inceppata con gli attaccanti che non segnano più. Occhio però a dire che la colpa è tutta del reparto offensivo. Se infatti l’Inter continua ad avere 55 gol fatti in campionato (miglior attacco) il merito è del gioco e delle soluzioni espresse. L’Inter segnava tanto non con i singoli, ma con la squadra che si muoveva come un’orchestra. Le squadre ora, scrive il CdS, sembrano aver capito come arginare i nerazzurri e, rispetto agli anni scorsi, manca il giocatore in grado di vincere le partite da solo, tipo Lukaku. Dzeko, Sanchez e Lautaro Martínez infatti si sono fermati dal punto di vista realizzativo e, come scrive il CdS, manca proprio un trascinatore per risolvere i match più complicati.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno