Marotta: “Via dall’Inter? Fake news, voglio vincere! Scudetto non precluso”

Marotta ha proseguito la lunga intervista a Sky Sport, di cui ieri è passato un breve estratto (vedi articolo). L’Amministratore Delegato per l’area sportiva dell’Inter ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro, smentendo alcune notizie uscite nei giorni scorsi. Questa la seconda parte.

PRONTI A RIPARTIRE – L’Inter giocherà a Napoli e la speranza è che possa vincere la Coppa Italia. Per Giuseppe Marotta la parola “scudetto” non è tabù: «Ogni situazione non è preclusa, assolutamente. Cioè: bisogna ripartire con la stessa volontà che avevamo all’inizio dell’anno, e che nel corso della stagione ha saputo darci dei frutti importanti. Ci sono ancora tredici giornate e tanti punti in palio: ogni cosa può succedere. La cosa migliore di questo sport è l’imprevedibilità, prendiamola come un obiettivo da raggiungere».

LA SMENTITA CATEGORICA – Marotta rispedisce al mittente le insinuazioni di chi lo aveva dato pronto ad andare via dall’Inter: «Sinceramente credo che questa sia una fake news. Io sto bene all’Inter, non ho proprio motivo di lamentarmi. Finché c’è la volontà dell’Inter, e c’è da parte mia motivazione e soddisfazione a fare questo lavoro continuerò con molto piacere. Spero di poter togliermi, assieme agli interisti e alla proprietà, delle soddisfazioni e qualche trofeo».