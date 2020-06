Sconcerti pronostica: “Coppa Italia, finale Juventus-Napoli. Conte…”

Per Sconcerti la finale di Coppa Italia sarà Juventus-Napoli. Il giornalista, nella rubrica “100° minuto” sul sito “Calciomercato.com”, dà Inter e Milan sconfitte nelle semifinali di ritorno di venerdì e sabato. Da parte sua un giudizio anche su Conte e sulle necessità della stagione ormai pronta a ripartire.

IL PRONOSTICO – La ripresa è alle porte, venerdì e sabato spazio alle semifinali di ritorno della coppa nazionale. Mario Sconcerti prova a prevedere chi passerà il turno: «È davvero difficile. Se devo dire, con i vecchi valori e con un minimo di sensazione, mi sembra concreta la possibilità di una finale Juventus-Napoli. Per gli allenatori, tutti e quattro, è un trofeo molto importante. Mi chiedo: quanto può permettersi di continuare a perdere Antonio Conte? È terzo staccato, è uscito ai gironi di Champions League, non so cosa significherebbe uscire anche dalla Coppa Italia. E Maurizio Sarri? Ha perso la Supercoppa Italiana, prima del lockdown ha perso tre partite quasi di fila contro Lazio, Verona e Lione, arriva agli ottavi di Champions League con una sconfitta da ribaltare contro i francesi. Si può permettere di perdere la Coppa Italia? Non credo proprio. Per lo stesso Gennaro Gattuso perdere la Coppa Italia significherebbe ribaltare la stagione».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara