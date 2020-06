Marotta furia: “Serie A, preso schiaffo morale! Serve nuova governance”

Marotta non è solo amministratore delegato per l’area sportiva dell’Inter, ma anche consigliere federale per la Lega Serie A. In un’anticipazione di un’intervista che andrà in onda su Sky Sport nelle prossime ore ha contestato duramente quanto si è deciso oggi durante il Consiglio Federale (vedi articolo).

RIVOLUZIONE IN VISTA? – Giuseppe Marotta contesta le modalità con cui oggi si è votato per il piano B della Serie A. Durissimo il suo commento a seguito del Consiglio Federale: «Qui non ci sono vincitori o sconfitti, c’è una situazione a mio giudizio abbastanza anomala. Oggi siamo stati messi dietro la lavagna. Abbiamo, tra virgolette, preso uno schiaffo morale con diciotto voti contrari e solo i nostri tre a favore. Questo depone per uno scenario del mondo del calcio che ha bisogno di una rivisitazione all’interno, nell’ambito proprio della governance che forse non rispecchia quello che è il peso specifico della Serie A. Io oggi posso criticare il sistema di governo del calcio in Italia, molto ancorato a una volontà decisionale che spetta a tante compoennti. Quindi è giusto, a mio giudizio, che la Serie A abbia una sua autonomia e sia simile a quello che avviene in Inghilterra con la Premier League».