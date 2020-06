Napoli-Inter, Meret oppure Ospina in porta? Gattuso ha scelto

In attesa di Napoli-Inter c’è attesa per conoscere le novità di formazione, visto che non si gioca da tre mesi. Per la semifinale di Coppa Italia uno dei dubbi di Gattuso riguarda il portiere: fra Meret e Ospina, secondo il quotidiano “La Repubblica”, il tecnico ha già scelto.

CONFERMA IN PORTA – Prima dello stop del calcio David Ospina era diventato il portiere del Napoli, giocando titolare tutte le ultime sei partite. Il colombiano aveva preso il posto ad Alex Meret, generalmente preferito sino allo scorso 3 febbraio e autore di un errore pesante sul secondo gol di Romelu Lukaku in Napoli-Inter di Serie A del 6 gennaio. Per entrambi, con la ripresa delle attività, si rinnova il ballottaggio. Gennaro Gattuso, secondo quanto riporta “La Repubblica”, avrebbe già scelto a chi affidare la prima maglia per sabato. Il tecnico è intenzionato a confermare Ospina come titolare, nonostante alcune voci di mercato spuntate durante la sosta. Meret è il preferito del presidente Aurelio De Laurentiis e, presumibilmente, il futuro fra i pali sarà suo, ma per l’Inter dovrebbe esserci ancora chi ha difeso la porta azzurra in tutta la Coppa Italia sin qui. Napoli-Inter, infatti, sarebbe la quarta presenza su quattro per Ospina.

