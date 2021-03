Lukaku nel mirino del Chelsea? Arrivano conferme dalla Germania

Dopo le prime notizie arrivate oggi dall’Inghilterra (vedi articolo), arrivano conferme sul possibile interessamento del Chelsea su Romelu Lukaku. A riportarlo Christian Falk, giornalista tedesco del famoso quotidiano sportivo Bild.

CONFERME – Arrivano conferme sulle voci uscite in giornata di un possibile interessamento del Chelsea su Romelu Lukaku. Il giornalista del Bild Christian Falk ha infatti rilanciato le voci che vorrebbero il tecnico dei Blues Thomas Tuchel sulla punta dell’Inter nel caso i londinesi non riescano a concludere l’affare Erling Haaland con il Borussia Dortmund. Resta il fatto che il belga resti in ogni caso incedibile.