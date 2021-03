Handanovic ancora padrone della porta Inter? Il mercato non tentenna

Handanovic si appresta a rimanere ancora all’Inter. Resta da stabilire se come primo o secondo portiere. Nel frattempo, il mercato inizia a muoversi anche tra i pali.

FERMA CERTEZZA – Samir Handanovic è una certezza dell’Inter del presente. Numero uno, capitano e titolare indiscusso. Il rendimento non è più sfavillante come qualche anno fa, ma spesso riesce ancora a fare la differenza. Ed è questo, insieme al suo peso nello spogliatoio, il presupposto base del suo rinnovo. Il contratto attuale scade a giugno, la sensazione è che verrà prolungato di almeno un anno come già stabilito da inizio stagione anche se mai annunciato ufficialmente. Il rapporto tra lo sloveno e l’Inter si prolungherà almeno fino al 2022, quando Handanovic compirà 38 anni. Resta da definire con quale status passerà l’ultimo anno in nerazzurra.

PORTE GIREVOLI – Da tempo si parla del possibile sostituto di Handanovic nella porta dell’Inter. Ma in realtà l’ipotesi è ancora labile in primis all’interno della società nerazzurra. I candidati principali sono sempre i soliti due, Juan Musso e Alex Meret. L’argentino dell’Udinese è la scelta numero 1, essendo da anni tra i migliori portieri della Serie A. Una condizione, tuttavia, che non sfugge ad altri club, che potrebbero approfittare dell’indecisione nerazzurra (vedi focus). L’italiano del Napoli segue nella lista di preferenza, ma anche qui nessuna trattativa è mai stata imbastita. E forse potrebbe presto cedere ad Alessio Cragno: l’estremo difensore del Cagliari piace molto e l’Inter potrebbe sfruttare alcune sinergie di mercato coi rossoblu. Nelle fila sarde gioca infatti Radja Nainggolan, di proprietà Inter ma che vuole rimanere sull’isola. Anche qui le società sembrano ancora studiarsi a distanza: la questione Handanovic verrà così rinviata di un’altra stagione?