Inter, Handanovic blocca l’arrivo di Musso? L’argentino non vuole aspettare

Se ne parla da tempo, ma Juan Musso difficilmente vestirà la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Il motivo? La volontà del club nerazzurro di puntare ancora su Samir Handanovic, ma non solo. Il punto della situazione

BLOCCATO – Juan Musso sta vivendo l’ennesima stagione della consacrazione a Udine, in attesa che qualcuno tiri fuori la somma giusta per piazzarlo tra i suoi pali. L’Inter sembrava in vantaggio rispetto alle concorrenti fino a qualche mese fa, ma le indiscrezioni di mercato restano ferme al palo. Il motivo principale è uno solo: il club nerazzurro difficilmente metterà da parte Samir Handanovic già nel corso della prossima stagione.

STRADE DIVISE – Ne sa qualcosa Ionut Radu, che con le vicissitudini di Inter-Sassuolo ha avuto la possibilità di cullare il sogno dell’esordio da titolare, in campionato, durato però l’espace d’un matin (vedi approfondimento). La volontà del club nerazzurro, avvalorata dalla crescita di rendimento del portiere sloveno, blocca ogni speculazione di calciomercato. Ma Juan Musso non intende aspettare le voglie dell’Inter.

ERRORE DA NON COMMETTERE – Anche la Roma è data forte sull’argentino, ma il club giallorosso è consapevole che serviranno almeno 20-23 milioni di euro per strapparlo all’Udinese. Il club friulano metterà a segno l’ennesima plusvalenza della sua storia, probabilmente già la prossima estate. L’Inter, in tal senso, rischia di posticipare la fatidica sostituzione di un anno, commettendo un errore cruciale. Soprattutto qualora i tre portieri della rosa dovessero restare gli stessi, e ad Handanovic non venisse affiancato un elemento su cui puntare davvero in un futuro prossimo.