Fusetti: «Inter galvanizzata dopo Coppa Italia, dobbiamo lottare»

Laura Fusetti, giocatrice del Milan femminile, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in vista del derby contro l’Inter Women (vedi le parole di Gloria Marinelli).

DERBY IMPORTANTE – Laura Fusetti lancia la sfida all’Inter Women per il derby di ritorno, che arriva dopo la vittoria delle nerazzurre in Coppa Italia: «Sono un’ottima squadra con grandi giocatrici. Saranno sicuramente galvanizzate dopo la vittoria in Coppa Italia, noi dovremo lottare su ogni pallone, essere brave e tenaci. È una partita molto importante sia perché vogliamo tenerci strette il secondo posto in campionato sia perché è un derby».