Lukaku-Lautaro Martinez: l’Inter preserva il futuro, ma serve altro

Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono gli attaccanti dell’Inter, del presente e del futuro. L’attacco sarà tuttavia protagonista del mercato nerazzurro, anche se ovviamente non per quanto riguarda loro due.



COPPIA DI SOLIDE REALTÀ – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono già una delle migliori coppie nella storia dell’Inter. Con le 55 reti assieme dell’anno scorso, sono la più prolifica di sempre in una singola stagione nerazzurra. E comprendendo la stagione attuale salgono a quota 96 reti da quando giocano assieme. Una vera e propria “coppia dei sogni”, come vennero battezzati dopo l’1-3 allo Slavia Praga della scorsa stagione. E questa certezza riguarderà anche il futuro. Lukaku in primis non prende nemmeno in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Inter (vedi articolo). E Lautaro Martinez ha già l’accordo di massima per rinnovare il suo contratto (vedi articolo). La coppia formata dal belga e dall’argentino continuerà a splendere a lungo, nel cielo nerazzurro. Ma non basterà.

ROTAZIONI DI CONTORNO – Lukaku e Lautaro Martinez sono una coppia d’attacco fenomenale non solo per i gol, ma anche per l’autonomia. In queste due stagioni hanno giocato rispettivamente 85 e 86 partite. Con il solo Alexis Sanchez come reale alternativa, che si ferma però a 9 reti in 61 gare. L’Inter e Antonio Conte hanno invece bisogno di una maggiore efficienza nelle rotazioni offensive, garantendo di rifiatare di più alla coppia titolare. Dato che, per esempio, Andrea Pinamonti non ha quasi mai trovato minuti in stagione. E questa sarà una delle dimensioni sulle quali la società dovrà lavorare di più nella prossima sessione di mercato, cercando profili più simili a Luis Muriel che a Edin Dzeko (per citare due dei nomi più accostati ai nerazzurri nel recente passato). Di certo, però, togliere il posto da titolare in quest’Inter a Lukaku e Lautaro Martinez sarà difficile per chiunque.