Lukaku, Chelsea sulle sue tracce: Romelu alternativa ad Haaland

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Chelsea sarebbe alla ricerca di un centravanti. Il preferito sarebbe Erling Haaland. Per l’attaccante del Borussia Dortmund la concorrenza sarebbe folta. Per questo motivo i Blues starebbero considerando delle alternative, tra cui Romelu Lukaku che sta facendo molto bene nell’Inter in questa stagione. In questo senso, il club inglese non sarebbe solo.

Fonte: Telegraph.co.uk – Matt Law