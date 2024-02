Lautaro Martinez, che sliding doors! Ora un altro sgarbo al ‘Cholo’ − CdS

Lautaro Martinez nel 2017 aveva firmato un pre-contratto con l’Atletico Madrid, poi il rinnovo col Racing Avellaneda e l’irruzione decisiva dell’Inter.

A TU PER TU − La vita è fatta di sliding doors e lo sa bene Lautaro Martinez. Che cosa sarebbe successo se il Toro avesse accettato la corte dell’Atletico Madrid in quel fatidico 2017? Di sicuro non avrebbe scritto la storia dell’Inter, senza poter diventare l’ottavo bomber più prolifico della storia nerazzurra. A dicembre 2017, infatti, Lautaro aveva firmato un pre-contratto con l’Atletico Madrid, con tanto di visite mediche in Spagna. I Colchoneros avevano offerto 12 milioni di euro al Racing Avellaneda, che però – non d’accordo – convinse Lautaro Martinez a lasciar perdere e rinnovare il proprio contratto. Qui l’irruzione di Beppe Ausilio e dell’Inter. Il DS aveva segnato da tempo il nome di Lautaro sul suo taccuino. Ed ecco che, sfruttando anche il rapporto tra Javier Zanetti e l’allora dirigente del Racing Diego Milito, riuscì a strappare un accordo con gli argentini per portare Lautaro Martinez a Milano. Costo dell’operazione 25 milioni di euro, bonus compresi. Mossa decisiva anche a tagliar fuori il Borussia Dortmund. Il resto con l’Inter è storia: il Toro ha contribuito alla vittoria di uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe. In dote ha già 125 gol all’attivo e punta a diventare il primo straniero dell’Inter per gol segnati (-8 da Nyers). Domani si ripresenta l’Atletico Madrid. L’ultimo precedente tra le due squadre risale all’agosto del 2018 in amichevole, quando una rete proprio del Toro risultò decisiva per l’1-0 finale. Ora il dieci tenta un altro sgarbo al ‘Cholo’ Simeone.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno