Inter, andamento dei prestiti: Carboni cambio giusto, crollo Correa

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno Valentin Carboni fa un favore proprio ai nerazzurri, mentre Joaquin Correa no.

RIEPILOGO PRESTITI – Infortuni e scelte tecniche stanno limitando molto l’impiego dei giocatori di proprietà Inter in prestito in altre realtà. Questo non vale però per Valentin Carboni, titolare nel suo “derby” contro il Milan. L’argentino rimane in campo oltre un’ora, lasciando poi il posto a Warren Bondo, che firma il 3-2 del Monza al 90′. In Serie B cade all’ultimo Filip Stankovic, che non può nulla sulla rete del pareggio del Brescia contro la Sampdoria. Sorride invece Franco Carboni, titolare inamovibile nella Ternana che batte 2-0 la Reggiana. Tra Lecco e Cosenza, invece, si vede in campo solo Eddie Salcedo nei lombardi: Alessandro Fontanarosa osserva la vittoria dei calabresi dalla panchina. Altro “derby” anche in Ligue 1, dove si sfidano il Brest di Martin Satriano e l’Olympique Marsiglia di Joaquin Correa. In campo si vede solo l’uruguaiano, che festeggia la vittoria: la squadra del Tucu continua il trend negativo, e ora risiede al nono posto, a 8 punti dalla zona Champions League. Da dimenticare infine al domenica di Mattia Zanotti: ammonito al 49′ di San Gallo-Winterthur, l’esterno classe 2003 viene espulso dopo 22 minuti per doppia ammonizione. Si tratta della seconda volta nella prima stagione svizzera del giovane di scuola Inter.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

GAETANO ORISTANIO (A) – Udinese-Cagliari 1-1: indisponibile per infortunio

VALENTIN CARBONI (C) – Monza-Milan 4-2: titolare, sostituito al 66′

FILIP STANKOVIC (P) – Sampdoria-Brescia 1-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Sampdoria-Brescia 1-1: indisponibile per infortunio

FRANCESCO PIO ESPOSITO (A) – Spezia-Cittadella 4-2: in panchina, subentra al 76′

EDDIE SALCEDO (A) – Lecco-Cosenza 1-3: titolare, sostituito all’intervallo

ALESSANDRO FONTANAROSA (D) – Lecco-Cosenza 1-3: in panchina

FRANCO CARBONI (D) – Reggiana-Ternana 0-2: titolare, 90′ in campo

JAN ZUBEREK (A) – Reggiana-Ternana 0-2: non convocato

IONUT RADU (P) – Newcastle-Bournemouth 2-2: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Valencia-Siviglia 0-0: indisponibile per infortunio

JOAQUIN CORREA (A) – Brest-Marsiglia 1-0: in panchina

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Marsiglia 1-0: in panchina, subentra al 66′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Westerlo-Standard Liegi 2-1: indisponibile per infortunio

MATTIA ZANOTTI (D) – San Gallo-Winterthur 2-2: titolare, espulso per doppia ammonizione al 71′

NIKOLA ILIEV (A) – Etar-CSKA 1948 1-1: in panchina, subentra al 72′