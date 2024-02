L’Inter scatena la potenza dei cavalli: Inzaghi si gode i suoi esterni − CdS

L’Inter si gode la forza e i numeri dei suoi esterni. Tra titolari e seconde linee, il bottino parla nettamente a favore di Simone Inzaghi.

SEGRETO − La forza dell’Inter non è solo in attacco con una coppia da 35 gol in due, ma anche sugli esterni. I sei laterali nerazzurri, quattro a destra e due a sinistra, hanno collezionato finora sette gol 17 assist. Numeri da urlo, che dimostrano un altro segreto della forza nerazzurra: la potenza delle corsie. A destra, Inzaghi può contare su Dumfries, Darmian e Buchanan (più il lungodegente Cuadrado); a sinistra su Dimarco e Carlos Augusto. Negli ultimi tempi, il tuttofare Darmian è diventato padrone della fascia, anche se Dumfries già contro la Salernitana è apparso nettamente in ripresa e potrebbe nuovamente cambiare le gerarchie. A sinistra, oltre all’esterno per eccellenza Dimarco (3 gol e 7 assist), sta disputando una super stagione anche Carlos Augusto. In termini di minutaggio non si allontana tanto da ‘Dimash’ (1536′ vs 1734′) e nell’ultima sfida con la Salernitana è stato un fattore con l’assist per Thuram e quello direttamente da fallo laterale per Lautaro Martinez. Il suo apporto è sicuramente migliore rispetto al Gosens dello scorso anno. Tra i nuovi innesti c’è il nuovissimo Buchanan, che dopo l’ottimo impatto di venerdì, è pronto ad entrare a pieno regime nelle rotazioni di Inzaghi. E poi l’infortunato Cuadrado, che prima dello stop aveva siglato due assist in nove partite. Insomma, gli esterni rimangono un’arma fondamentale per l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia