Lautaro Martinez, ci siamo: il Sassuolo per scacciare la crisi

L’Inter alle 18 riceve a San Siro il Sassuolo. Una sfida che, in caso di vittoria, regalerebbe la vetta della classifica della Serie A ai nerazzurri con una gara in meno. Una partita chiave dove sarà titolare Lautaro Martínez: l’argentino ora deve scacciare la crisi.

CRISI – E’ l’occasione giusta. Oggi a San Siro, contro l’Inter, arriva il Sassuolo di Alessio Dionisi con i nerazzurri che possono raggiungere il primo posto della Serie A complice il pari di ieri sera del Milan a Salerno. I campioni d’Italia in attacco probabilmente si affideranno a Lautaro Martínez ed AlexisSanchez (vedi articolo). Deve essere la partita della svolta per il Toro. L’argentino non segna in campionato dallo scorso 17 dicembre contro la Salernitana, nel 2022 è arrivato 1 solo gol contro la Juventus in Supercoppa italiana, tra l’altro su rigore. Serve che questa sfida al Sassuolo sia la partita della svolta. L’Inter ha bisogno di ritrovare i gol del suo bomber che deve tornare a trascinare l’Inter. La seconda parte di stagione dovrà essere la consacrazione per l’argentino e Lautaro Martínez deve sfruttare questa chance che Inzaghi gli riserva. Il tecnico lo vuole recuperare e chissà se, il tandem con Sanchez rispetto a Dzeko, possa far bene al 10 nerazzurro. La crisi e le tante voci su di lui devono essere scacciate. E solo i gol possono aiutarlo.