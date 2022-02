Dimarco, 100 presenze in Serie A con un gettone oggi

L’Inter è pronta a ricevere a San Siro il Sassuolo alle 18 con i nerazzurri che vogliono tornare in vetta alla Serie A. Vista l’assenza di Bastoni per squalifica, probabile che Simone Inzaghi mandi in campo Federico Dimarco. Con questa presenza il 32 nerazzurro raggiungerebbe un traguardo importante.

TRAGUARDO – L’Inter si gioca il primo posto in Serie A contro il Sassuolo alle 18. I nerazzurri hanno una chance grandissima di riprendersi la vetta con una gara in meno sfruttando il passo falso del Milan ieri contro la Salernitana. In campo non ci sarà Bastoni con i nerazzurri che potrebbero vedere titolare Federico Dimarco. Simone Inzaghi potrebbe puntare su di lui come braccetto di sinistra in difesa (vedi articolo). Con la presenza di oggi, Dimarco raggiungerebbe le 100 presenze in Serie A. Un traguardo raggiunto grazie alle 48 con il Verona, le 27 con l’Inter, le 13 con il Parma e le 12 con l’Empoli. Un traguardo che premia il lavoro di Dimarco e la sua crescita.