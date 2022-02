Julio Cesar ricorda: «Non ho visto portieri davanti a me. C’erano gare…»

Julio Cesar, ex portiere e leggenda dell’Inter, ha ricordato il suo periodo d’oro nel calcio, quando era considerato il miglior portiere del mondo.

DICHIARAZIONI – Queste le parole a Band Esporte Clube da parte di Julio Cesar, ex portiere e leggenda dell’Inter, ricordando il suo periodo d’oro nel calcio, quando era considerato il miglior portiere del mondo. «Non ho visto nessun portiere davanti a me, a dire il vero, ho visto tutti i portieri nello specchietto retrovisore – si legge su Band.uol.com.br –. Quindi, era una cosa incredibile quando arrivavo e scendevo in campo. Mi sentivo come un portiere con un mantello rosso, c’erano partite che sapevo non mi avrebbero segnato».