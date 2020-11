Kolarov positivo al Coronavirus: altra brutta notizia per...

Kolarov positivo al Coronavirus: altra brutta notizia per l’Inter

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Aleksandar Kolarov, terzino dell’Inter, è risultato positivo al test per il Coronavirus: nuova brutta notizia per Antonio Conte

COMUNICATO – Nuovo caso di positività al Coronavirus per l’Inter. Dopo quello di Marcelo Brozovic, arriva la stessa brutta notizia per Aleksandar Kolarov, anche lui di ritorno dalla propria Nazionale. Lo ha comunicato la società nerazzurra tramite un comunicato ufficiale. “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“. In precedenza erano risultati positivi i giocatori nerazzurri Skriniar, Radu, Nainggolan, Bastoni, Gagliardini e Young.

Fonte: Inter.it