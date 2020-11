Giroud all’Inter a gennaio? Deschamps: “CosÃ¬ non va, deve giocare!”

Giroud all’Inter a gennaio? Deschamps: “Così non va, deve giocare!”

Olivier Giroud

Giroud non sta vivendo un buon momento al Chelsea. Dopo essere stato a un passo dall’Inter e, successivamente aver rinnovato il suo contratto il club inglese, il centravanti francese è tornato ai margini del club. Intanto Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, ha parlato del suo impiego.

RITORNO DI FIAMMA – Giroud, solo trentatré minuti giocati in questa stagione con il Chelsea dopo aver rinnovato il suo contratto ed essere stato a un passo dall’Inter. Pochissimi per il CT della Francia Deschamps, che in conferenza ha parlato così: «Rispetto Giroud, ma ha bisogno di giocare! Non sta attraversando un buon momento e lui lo sa e non può continuare: deve trovare una nuova soluzione». Giroud accoglierà il consiglio del suo tecnico? L’Inter dal canto suo cerca un rinforzo per gennaio, così su richiesta di Antonio Conte. Sul taccuino diversi nomi, tra questi anche quello di Gervinho, Milik (vedi QUI) e lo stesso centravanti francese.