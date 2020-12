Juric: “Verona-Inter? Non recupereremo nessuno. Dobbiamo arrangiarci”

Ivan Juric Verona

Intervenuto negli studi di “Sky Sport” al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina (vedi articolo), Ivan Juric ha parlato della situazione della sua squadra in vista di Verona-Inter, specialmente per quanto riguarda gli infortunati.

PROBLEMI DI FORMAZIONE – Dopo il pareggio di oggi contro la Fiorentina, Ivan Juric è già proiettato a mercoledì, quando ci sarà in programma Verona-Inter allo stadio Bentegodi. Il tecnico dei veronesi ha risposto alle domande sulle diverse assenze nella sua squadra, specialmente per quanto riguarda gli infortuni in attacco. Queste le sue parole, riguardo alla possibilità di riavere qualcuno a disposizione per la sfida: «No, non recupero nessuno, soprattutto in attacco. Ci dobbiamo arrangiare di nuovo così come oggi».