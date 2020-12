Fiorentina-Verona si decide dagli undici metri: Vlahovic risponde a Veloso

Fiorentina-Verona termina in parità, dopo un primo quarto d’ora caratterizzato da due calci di rigori concessi dall’arbitro Fourneau. Su entrambi i penalty resta più di qualche dubbio. In ogni caso, il pareggio non accontenta i toscani, chiamati a tirarsi fuori da una zona di classifica paludosa

UNDICI METRI DECISIVI – Fiorentina-Verona, anticipo della tredicesima giornata di Serie A, finisce 1-1. Decidono le reti, entrambe su calcio di rigore, di Miguel Veloso e Dusan Vlahovic. I veneti passano in vantaggio dopo 8 minuti. Eddie Salcedo cade in area di rigore, dopo un tocco leggero di Antonio Barreca. Per l’arbitro Francesco Fourneau è calcio di rigore. Trasforma Miguel Veloso, ma il penalty è sembrato oltremodo eccessivo vista l’entità del contatto tra i due calciatori. La Fiorentina viene risarcita qualche minuto dopo: Gunter scalcia Vlahovic in area, al 18′, e regala il secondo calcio di rigore in poco più di un quarto d’ora. Proprio il serbo trasforma dagli undici metri. Dopo i due squilli, all’alba del primo tempo, le due squadre cominciano a prendersi reciprocamente le misure e le occasioni latitano. La seconda frazione non regala altre marcature: Fiorentina-Verona finisce in parità, con qualche rimpianto per parte viola – ancora a caccia della prima vittoria sotto la gestione Prandelli – anche alla luce delle differenti situazioni di classifica.