Sampdoria-Crotone, le formazioni ufficiali: la scelta di Ranieri su Candreva

Candreva Sampdoria

LA SCELTA – Sampdoria-Crotone è un programma alle 18:00. Claudio Ranieri, tecnico dei blucerchiati, tiene in panchina Antonio Candreva, esterno dell’Inter in prestito ai blucerchiati. I due, nel corso degli ultimi giorni, hanno avuto un diverbio poi chiarito nelle ultime ore, con il centrocampista che si sarebbe scusato con il tecnico e con i compagni di squadra. Ma ciò non è bastato per riconquistare la maglia da titolare. Di seguito le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Silva, Damsgaard; Verre, La Gumina.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, S. Molina, Petriccione, E. Henrique, Reca; Messias, Simy.