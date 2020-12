Verona-Inter: due sicuri assenti per Juric: ecco di chi si tratta

Fiorentina-Verona è terminata da poco con un buon risultato per gli scaligeri di Juric. Tra quattro giorni è in programma Verona-Inter, che tuttavia fa registrare già un paio di assenti sicuri nelle file scaligere

CEROTTI – Nonostante le numerose assenze, il Verona di Ivan Juric è riuscito a strappare un pareggio importante in casa della Fiorentina. Gli scaligeri hanno ritrovato serenità dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, nel turno infrasettimanale. Prima del colpo esterno dei blucerchiati, i veneti non perdevano in campionato dal 22 novembre (Verona-Sassuolo 0-2). A quattro giorni da Verona-Inter, Ivan Juric conta già una tegola certa: si tratta di Nikola Kalinic, alle prese con un problema muscolare che lo tormenta da fine novembre. Il tecnico gialloblu aveva annunciato già ieri, in conferenza stampa, che il 2020 del croato è ormai terminato anzitempo. Ma Kalinic non sarà il solo assente della sfida del Bentegodi. Anche Antonin Barak non potrà scendere in campo causa squalifica patita contro la Sampdoria. E Jurici deve ancora fare i conti con le scorie fisiche della gara di Firenze.