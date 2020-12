Serie A, Giudice Sportivo 12Âª giornata: Barak salta Verona-Inter! La scelta su Insigne

Serie A, Giudice Sportivo 12ª giornata: Barak salta Verona-Inter! La scelta su Insigne

Condividi questo articolo

Logo Serie A Inter-News

2020 finito per Barak. Il centrocampista del Verona, espulso mercoledì con la Sampdoria, salterà le prossime tre partite di Serie A e quindi anche quella di venerdì con l’Inter. Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo, che riguardano anche Insigne.

I PROVVEDIMENTI – Mano “leggera” del Giudice Sportivo per Lorenzo Insigne, espulso al 71′ della partita contro l’Inter di mercoledì. L’attaccante del Napoli salterà solo la gara con la Lazio, per “espressioni irrispettose rivolte al direttore di gara con gestualità plateale”. La sanzione principale è per Antonin Barak del Verona: lui prende tre giornate, per aver colpito coi tacchetti il ginocchio di Antonino La Gumina della Sampdoria a terra. Sono in tutto sei i giocatori squalificati, fra questi c’è anche il difensore Julian Chabot dello Spezia (vedi articolo) che, alla pari di Barak, salterà la partita con l’Inter (per i liguri domenica pomeriggio, per l’Hellas mercoledì prossimo). Questi i provvedimenti integrali dopo la dodicesima giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 12ª GIORNATA SERIE A

Tre giornate: Antonin Barak (Verona)

Una giornata: Pasquale Schiattarella (Benevento), Lorenzo Insigne (Napoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Julian Chabot (Spezia), Wilfried Singo (Torino)

DIFFIDATI 12ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Cristiano Biraghi, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Adrien Rabiot (Juventus), Lyanco (Torino)