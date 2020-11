Italia, i convocati di Roberto Mancini: presenti in tre dell’Inter

Roberto Mancini Italia

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha convocato 41 giocatori per le prossime sfide degli azzurri contro Estonia, Polonia e Bosnia. Presenti tre giocatori dell’Inter (D’Ambrosio, Barella e Gagliardini) che, come da comunicato ufficiale FIGC, saranno sottoposti a un particolare trattamento in quanto in isolamento fiduciario covid

IL COMUNICATO

Il CT Roberto Mancini ha convocato 41 calciatori: prima chiamata per il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina e per il difensore del Milan Davide Calabria, con quest’ultimo che aveva partecipato ad uno stage nell’aprile 2017. Torna a vestire la maglia della Nazionale quattro anni e mezzo dopo l’ultima convocazione il centrocampista del Bologna Roberto Soriano. Ritrovano la Nazionale anche Domenico Criscito (ottobre 2018) e Pietro Pellegri, convocato per la prima e unica volta nel settembre 2018.

I calciatori di sei club (Fiorentina, Genoa, Inter, Lazio, Roma e Sassuolo) sono in isolamento fiduciario per via della positività al Covid-19 di alcuni elementi del gruppo squadra e risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le autorità sanitarie competenti. Il gruppo si radunerà domani presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove resterà fino al 14, quando si trasferirà in giornata a Reggio Emilia per il match con la Polonia per rientrare subito dopo la gara a Firenze. Da lì, il 17, è prevista la partenza per Sarajevo, con rientro in Italia subito dopo la fine della gara.

I CONVOCATI:

PORTIERI – Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu

DIFENSORI – Acerbi, Biraghi, Bonucci, Calabria, Criscito, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Palmieri, Florenzi, Mancini, Ogbonna, Luca Pellegrini, Romagnoli, Spinazzola.

DIFENSORI – Castrovilli, Barella, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Pessina, Soriano, Tonali

ATTACCANTI – Belotti, Berardi, Bernardeschi, Caputo, Chiesa, Grifo, El Shaarawy, Immobile, Insigne, Kean, Lasagna, Orsolini, Pellegri