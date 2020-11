Atalanta-Inter, le scelte di Conte: un ballottaggio a centrocampo – Sky

Antonio Conte Inter

Atalanta-Inter di domani pomeriggio, le scelte di Antonio Conte: il tecnico ha la formazione quasi completa e ha solo un dubbio a centrocampo

Domani pomeriggio alle 15 si disputa Atalanta-Inter. Per la complicata sfida contro i bergamaschi il tecnico Antonio Conte ha a disposizione diverse soluzioni ma la formazione sembra essere già decisa. In attacco giocheranno Lautaro Martinez e Sanchez col recuperato Lukaku pronto a subentrare, in difesa col rientro di Skriniar si dovrebbe rivedere la difesa titolare con lo slovacco insieme a de Vrij e Bastoni. L’unico dubbio è a centrocampo, confermati Young, Barella, Vidal e Brozovic, l’unico dubbio è sulla fascia destra dove al momento Darmian sembra favorito su Hakimi.