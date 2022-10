Inzaghi: «Handanovic e Onana stanno facendo benissimo! Ho le mie idee»

Inzaghi si è espresso nuovamente alla vigilia di Inter-Barcellona di Champions League. Il tecnico si è concentrato sul dualismo Handanovic-Onana nonché sulle critiche ricevute

ALLA VIGILIA − Dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo) e a Sky Sport (vedi articolo), Simone Inzaghi si è anche concesso ai microfoni di Sport Mediaset. Le parole del tecnico nerazzurro: «Involuzione Inter? Per quanto riguarda il gioco sabato abbiamo fatto sicuramente passi in avanti ma non è arrivato il risultato che solitamente coincide quando giochi così. Nei due gol dovevamo essere più bravi. Sappiamo della forza del Barcellona che insieme al Manchester City è una delle squadre più forti del mondo ma dobbiamo fare la nostra gara. Sia Onana che Handanovic sono considerati come gli altri giocatori, stanno facendo benissimo soprattutto negli allenamenti dove non si vede. Io cerco di ascoltare tutti, io ho le mie idee, sono perfettamente allineato con società e proprietà».