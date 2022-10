Inzaghi: «Domani gioca Onana! Inter due da valutare, Dybala scelta di tutti»

Inzaghi ha proseguito la conferenza stampa di vigilia di Inter-Barcellona, seguendo Darmian (vedi articolo). L’allenatore, nell’occhio del ciclone per le sue scelte e i risultati che non arrivano, annuncia Onana titolare e risponde alle voci circolate oggi su una scelta di preferire Correa a Dybala in estate.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Barcellona.

Bollettino infortunati?

Per quanto riguarda Lautaro Martinez stamattina ha fatto un esame dove non si è evidenziato nulla. Ha chiuso la partita affaticato, oggi farà allenamento parziale. Devo ancora parlare coi medici e col giocatore, vedrò quale sarà la sua condizione. Sicuramente Brozovic e Lukaku, vediamo le condizioni di Gagliardini e Lautaro Martinez da valutare.

Come si esce da questo momento?

Ieri allenamento più intenso per chi non ha giocato e defaticante per gli altri. Oggi analizzeremo la partita di sabato con la Roma, poi andremo nel particolare per quanto riguarda il Barcellona. Sappiamo che veniamo da un momento difficile per quanto riguarda i risultati, sabato ho detto che abbiamo fatto una buona gara condita dagli episodi dei due gol dove ci abbiamo messo del nostro. Avremmo meritato altro, ma questo è un momento dove dobbiamo dare di più.

Come si cambia la stagione per l’Inter?

Con le vittorie e i risultati. Domani è una grande opportunità, sappiamo di incontrare una squadra fortissima probabilmente una delle migliori d’Europa. È andata a Monaco, ha perso immeritatamente perché se guardiamo la partita il risultato non è meritato per quanto visto in campo. Hanno qualità grandissime in tutti i giocatori, noi dovremo fare una partita di corsa, aggressività e determinazione. In un momento del genere si esce con le vittorie, come dovevamo fare con la Roma ma purtroppo non è successo.

Come stanno i sudamericani?

Lautaro Martinez lo valuteremo, Correa sta bene. Per quanto riguarda il momento sappiamo che saranno undici partite ogni tre giorni, per quanto mi riguarda spero di poterle affrontare con la rosa al completo. Quest’anno abbiamo avuto qualche problemino, adesso Lukaku e Brozovic per qualche tempo – più Brozovic di Lukaku – non ci saranno. Ma abbiamo i giocatori per affidarci a questa striscia di partite.

Inzaghi, domani può servire uno stimolo per mettere le cose al proprio posto?

Il Barcellona è una squadra fortissima, completa in tutti i reparti. Assieme al Bayern Monaco e al Manchester City sono in questo momento le tre squadre più forti d’Europa, per noi dev’essere un’opportunità. Sappiamo dell’importanza della partita di domani, la classifica è ancora aperta. Sappiamo del girone proibitivo ma siamo l’Inter e cercheremo di giocarcela nel migliore dei modi.

Scelta definitiva sul portiere?

No, valuterò sempre partita dopo partita. Domani dall’inizio ci sarà Onana.

Inzaghi, cosa preoccupa di più del Barcellona?

È una squadra completa, forte, con tantissima qualità. Sanno far tutto, sono organizzati e hanno una riaggressione e un recupero palla nel modo più alto. È una squadra che sa fare tutto, in fase di possesso e non possesso. Ha grandissime qualità e in più quest’anno ha messo dentro Lewandowski.

Crede che il Barcellona sia favorito rispetto all’Inter?

Sappiamo dell’importanza della partita. Abbiamo già pagato col Bayern Monaco, nonostante abbiamo fatto una partita buona abbiamo perso e non siamo stati dentro nei momenti migliori. Sul primo gol subito da Sané potevamo fare meglio, le occasioni dovevamo sfruttarle meglio. Sappiamo che domani sarà una partita di sofferenza contro un avversario forte, dobbiamo essere pronti a limitarli e colpire al momento giusto.

Asllani è pronto? Da Skriniar ci si può aspettare di più?

Da tutti penso che bisogna aspettarsi di più. È un momento non semplice, da tutti quanti è lecito aspettarsi di più. Dal sottoscritto, che è l’allenatore, e da tutti quanti. Per quanto riguarda Asllani ha fatto una buona gara e dimostrato, domani vedremo lo schieramento ma è pronto per giocare.

Abbiamo letto che può essere una delle ultime tre partite per lei. È vero che ha deciso su Dybala preferendogli Correa?

Io non sono sempre a decidere. Io ho una società e una proprietà dove siamo tutti in un’unica direzione. È un anno e mezzo quasi che si lavora in un’unica direzione, c’è un confronto quotidiano. Per quanto riguarda Dybala e Lukaku si è fatta una scelta condivisa tutti insieme. Per quanto riguarda la prima domanda ho già risposto che noi allenatori siamo giudicati in base ai risultati. In questo momento non stanno arrivando ed è normale che sia in discussione, ma ci sono abituato.

Acerbi titolare e de Vrij riserva è confermato?

Acerbi si è inserito molto bene, è un giocatore di qualità che conosco però assolutamente non lascio indietro de Vrij. Ha fatto due anni importanti prima di me, sabato è stata una scelta perché non ero al 100%. Domani ha buone possibilità di giocare dal 1′.

Inzaghi, come spiegare la paura che arriva ogni volta che si prende gol?

Perché è il momento anche. Io rivedo la partita domenica con la Roma e tatticamente, a livello di corsa e di chilometri, alla squadra non posso dire nulla. Ha tantissima voglia, siamo in un grande club con dei grandissimi tifosi che sabato sono venuti in settantamila nonostante il periodo e ci hanno sostenuti dal 1′ al 95′. Anche la squadra sta risentendo del momento, dove non arrivano i punti e manca qualche certezza. È normale che i ragazzi ne risentano, poi nell’occasione del secondo gol non possiamo fare quell’errore. Eravamo sette uomini in linea, abbiamo lasciato due buchi che in quattordici mesi non avevamo mai lasciato. Alla vigilia della Roma c’eravamo fermati venti minuti a lavorare sulle palle inattive, bisogna fare di più e meglio. Sabato i ragazzi hanno messo tutto sul campo, purtroppo non è stato sufficiente per il risultato.