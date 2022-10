Inter-Barcellona, per Xavi emergenza in difesa: ballottaggio a destra − Sky

Il Barcellona domani affronterà l’Inter per la terza giornata di Champions League. Blaugrana con diversi assenti e una certa emergenza difensiva. Intanto, Xavi valuta una bagarre per il ruolo di terzino destro

ULTIME − Meno uno a Inter-Barcellona. Sfida fondamentale per il girone C di Champions League. Se in casa nerazzurra i problemi non mancano, tra crisi di risultati e acciacchi fisici (vedi le ultime su Lautaro Martinez), non è da mena la squadra catalana. A differenza dell’Inter, però, il Barcellona viaggia in campionato: vetta in compagnia del Real Madrid con 19 punti in cascina. Tante assenze per Xavi, fuori: de Jong, Depay, Araujo, Koundé e Bellerin. È aperto un ballottaggio per il ruolo di terzino destro fra il rientrare Sergi Roberto e il 18enne Alejando Balde.