Darmian: «Spogliatoio spaccato? Utile solo per chi vende! Noi siamo uniti»

Darmian ci mette come sempre la faccia sia nei momenti positivi che in quelli negativi. Il laterale dell’Inter si è espresso così alla vigilia della gara di Champions League contro il Barcellona

GRUPPO UNITO − Matteo Darmian, dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo), ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Non è d’accordo quando si parla di spogliatoio spaccato. Le sue parole: «Più che parole servono fatti, dobbiamo dimostrare in campo quello che siamo. Gara difficilissima domani ma può essere una grande opportunità. Problema mentale i troppi gol subiti? È dalla testa che parte tutto ma quando si subisce gol non è mai colpa del singolo ma di tutta la squadra, dobbiamo rimanere concentrati al massimo. Spogliatoio spaccato? Sono cose che servono più per vendere. Noi siamo stati sempre un grande gruppo che ha remato sempre dalla stessa parte e lo continuiamo a fare».