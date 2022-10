Darmian: «Serve prenderci le nostre responsabilità! Out Lukaku? No alibi»

Domani è una grande opportunità. Dobbiamo avere rispetto del Barcellona, sappiamo che è una grande squadra con giocatori di grandissima qualità che possono trovare una giocata in qualsiasi momento. Dobbiamo essere bravi ma può essere un’opportunità per noi domani sera.

Molti di voi pensavate di giocare con Lukaku. Il fatto che non stia giocando vi ha creato problemi di interpretazione delle partite?

No. Sicuramente sappiamo che Lukaku per noi e per la squadra è un giocatore importante, però abbiamo giocatori fortissimi in attacco. L’assenza di Romelu non dev’essere un alibi, adesso noi lo aspettiamo perché deve recuperare bene da questo infortunio e sta cercando di farlo il prima possibile nel migliore dei modi. Quando tornerà a disposizione darà il suo contributo, però nel frattempo in questo periodo che non c’è dobbiamo essere bravi tutti noi a sopperire a questa mancanza. Non credo ci siano problemi, abbiamo degli attaccanti fortissimi.