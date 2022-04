Inter-Verona, de Vrij pienamente recuperato: Inzaghi ne valuta la titolarità

Buone notizie in casa Inter, Stefan de Vrij è perfettamente recuperato. Il centrale olandese, che si è accomodato in panchina contro la Juventus, ha grandi chance per rigiocare dal 1′ in Inter-Verona

RIECCOLO − Arriva Inter-Verona, gara assolutamente da non sbagliare per i nerazzurri. Occorre dare continuità al risultato di Torino contro la Juventus e ritrovare anche quella qualità di gioco smarrita negli ultimi tempi. Per fare ciò, Inzaghi valuta un suo pupillo: Stefan de Vrij. Il centrale olandese è fondamentale nella costruzione dal basso dell’Inter, è lui il primo giocatore ad iniziare l’azione. Dopo i forfait contro Torino, Fiorentina e Juventus per un problema al soleo, de Vrij si è perfettamente ristabilito. Come riporta anche Sport Mediaset, sabato pomeriggio sarà al centro della difesa dal primo minuto per riformare il premiato trio con Alessandro Bastoni a sinistra e Milan Skriniar nuovamente a destra.