Trevisani: «Inter, calendario migliore di Milan e Napoli! Un vantaggio»

Riccardo Trevisani, ospite negli studi di Sport Mediaset durante il tg delle 13, ha fatto un intervento sul calendario delle tre squadre in lotta per lo Scudetto. Inter, per il giornalista, messa meglio

CALENDARIO − Trevisani sulla volata finale in chiave tricolore con un occhio al calendario: «Non si vedeva da 40 anni un arrivo a tre per lo Scudetto, ovviamente se l’Inter dovesse vincere il suo recupero. Molte delle squadre contro cui giocherà l’Inter sono squadre che hanno poco da dire al campionato: o fuori dalla lotta perché già retrocesse oppure in situazione di stallo. Può essere un vantaggio. Milan e Napoli, invece, no. Hanno un calendario più complicato. Milan-Bologna? Ciò che Giroud ha spostato nel Derby si può essere spostato mentalmente al contrario. Ma il Derby di Coppa Italia può pesare».