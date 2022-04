Moratti: «All’Inter prenderei Koulibaly. Inzaghi? Bravo ma a volte lo critico»

Massimo Moratti, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, non ha nascosto la sua simpatia calcistica nei confronti di Koulibaly del Napoli in chiave Inter. Poi, una considerazione su Inzaghi

SCUDETTO − Moratti dice la sua sulla corsa al titolo: «Scudetto al Napoli? Dimenticando il tifo, sarebbe bellissimo, ma questo non toglie che continuo a fare il tifo per l’Inter. Il Napoli è la squadra più forte, per me è favorita per l’allenatore e per l’asse centrale. Se potessi prenderei Kalidou Koulibaly agli azzurri. Victor Osimhen è un giocatore fantastico, mi piace molto».

INZAGHI − Infine, l’ex presidente Moratti si è espresso anche in merito al tecnico nerazzurro: «Simone Inzaghi? Eredita una squadra che viene dallo Scudetto, è stato bravissimo a creare un clima diverso da quello di Antonio Conte. Adesso è entrato un po’ in crisi e qualche volta mi viene di criticarlo».